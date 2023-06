ZHONGYEDA ELECTRIC CO., LTD est un distributeur de produits électriques industriels basé en Chine. La société exerce ses activités par le biais de la vente en gros d'énergie, de matériaux et d'équipements mécano-électroniques, et de la fabrication d'équipements et de machines électriques. Les produits de la société comprennent des produits électriques basse tension, des produits électriques moyenne tension, des produits de contrôle industriel et autres. La société propose également des services d'intégration de systèmes et de fabrication d'ensembles. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et composants électriques