Zhubo Design Co. est une société basée en Chine, principalement active dans le domaine de la conception architecturale. La société fournit principalement des services de conception architecturale, d'urbanisme, de conseil et d'assistance technique liés à la planification de la conception. L'activité de conception architecturale comprend principalement la conception de bâtiments résidentiels, la conception de bâtiments publics et la conception de bâtiments commerciaux. L'activité d'urbanisme s'occupe de la conception urbaine autour de la vie quotidienne et de l'expérience individuelle. L'activité de conseil en conception comprend principalement la conception du bâtiment, la technologie BIM (Building Information Modeling), la construction écologique, la ville-éponge, l'intelligence du bâtiment et les services de conseil connexes.

Secteur Construction et ingénierie