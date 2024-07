Zhuhai Enpower Electric Co Ltd est une entreprise principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de contrôleurs de moteur. Les produits de la société comprennent des contrôleurs de moteur, des moteurs, des chargeurs de voiture, des convertisseurs DC-DC et des pédales d'accélérateur électroniques. Les produits sont utilisés dans les véhicules à énergie nouvelle, les véhicules électriques à basse et moyenne vitesse, les véhicules électriques de terrain et d'autres domaines.