Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de produits chimiques fins. Les principaux produits de la société sont le butène, l'isobutylène, le butane et les produits à base d'isobutane, tels que la méthyléthylcétone, le butadiène, le caoutchouc butadiène, l'anhydride maléique, l'isooctane, l'éther méthyltertiobutylique (MTBE), le propylène et autres. La société distribue principalement ses produits sur le marché national.

Secteur Produits chimiques de base