ZICO Holdings Inc. est une société holding d'investissement. La société est un fournisseur intégré de services professionnels multidisciplinaires. Elle se concentre sur la région de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Ses segments comprennent les services consultatifs et transactionnels, ainsi que les services de gestion, de soutien et de licence. Le segment des services consultatifs et transactionnels comprend les services juridiques, les services de conseil en matière de charia, les services de conseil en matière de fiducie, les services aux entreprises, les services de conseil, les services aux investisseurs, les services de gestion d'actifs, les services de financement d'entreprise et les services d'internalisation. Le segment des services de gestion, d'assistance et de licence comprend les services de gestion régionale, les services d'assistance aux entreprises et les services de licence. Les services de gestion régionale comprennent le conseil stratégique, l'intelligence économique, les relations avec les entreprises, les relations avec le secteur public et la gestion des risques. Les services de soutien aux entreprises comprennent la comptabilité, la finance et la budgétisation, les technologies de l'information et les ressources humaines.

Secteur Services de placements diversifiés