Ziel Home Furnishing Technology Co., Ltd. a tenu sa deuxième assemblée générale extraordinaire le 20 septembre 2023 et a approuvé la nomination de Zhao Dongping, Lian Meng, Liu Mingliang, Zhang Guoyin en tant qu'administrateurs non indépendants. Huang Zhenwu, Wu Zhihui, Fang Yongjun en tant qu'administrateurs indépendants. Guo Zhiyu et Hou Yonghui en tant que superviseurs non salariés.