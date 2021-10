Zignago Vetro S.p.A. : La tendance devrait reprendre ses droits 21/10/2021 | 11:22 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 21/10/2021 | 11:22 achat En cours

Cours d'entrée : 17.4€ | Objectif : 19.5€ | Stop : 16.4€ | Potentiel : 12.07% Le titre Zignago Vetro S.p.A. présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 19.5 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Sous-secteur Conteneurs et emballages en verre Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ZIGNAGO VETRO S.P.A. 27.49% 1 781 VERALLIA 13.60% 4 618 VIDRALA, S.A. -4.95% 2 975 O-I GLASS, INC. 25.71% 2 336 VETROPACK HOLDING AG -2.85% 1 250 BG CONTAINER GLASS PUBLIC C.. 4.85% 225 SOCIETE TUNISIENNE DE VERRE.. 3.58% 77 TARIQ GLASS INDUSTRIES LIMI.. 29.71% 72

Données financières EUR USD CA 2021 466 M 542 M - Résultat net 2021 56,7 M 66,0 M - Dette nette 2021 248 M 289 M - PER 2021 27,1x Rendement 2021 2,50% Capitalisation 1 529 M 1 781 M - VE / CA 2021 3,82x VE / CA 2022 3,48x Nbr Employés 2 625 Flottant 34,6% Prochain événement sur ZIGNAGO VETRO S.P.A. 05/11/21 Q3 2021 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 17,44 € Objectif de cours Moyen 19,05 € Ecart / Objectif Moyen 9,23% Dirigeants et Administrateurs Roberto Cardini Chief Executive Officer & Executive Director Roberto Celot Chief Financial Officer Paolo Giacobbo Chairman Alessandro Bentsik Chairman-Supervisory Board Daniela Manzoni Suppiej Independent Non-Executive Director