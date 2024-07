(Alliance News) - Standard Ethics a confirmé jeudi la note Corporate Standard Ethics Rating 'E' à Zignago Vetro Spa. Le premier Corporate SER attribué à l'entreprise remonte à 2022.

"Sur la base de la qualité de son code éthique, de ses politiques et de ses objectifs à moyen et long terme, l'entreprise s'aligne sur les lignes directrices internationales de l'ONU, de l'OCDE et de l'UE sur les questions environnementales et sociales. - Le rapport extra-financier suit les meilleures pratiques de l'industrie ; la transparence dans la communication, l'exhaustivité des informations publiques et leur disponibilité sont évaluées positivement par les analystes".

Des marges d'amélioration "subsistent dans le domaine de la gouvernance d'entreprise et de la gouvernance de la durabilité, afin de renforcer encore les garanties pour les actionnaires minoritaires et le marché".

Outre la figure du Lead Independent Director, Standard Ethics estime qu'il est possible d'accroître l'indépendance du conseil d'administration, compte tenu de la présence d'un actionnaire de contrôle puissant et d'un système de vote qui favorise les actionnaires à long terme. De plus, un pacte d'actionnaires intervient dans la chaîne de contrôle de l'entreprise.

Enfin, les analystes ont pris note des rapports reçus par l'autorité antitrust et suivent leur évolution.

Zignago Vetro se négocie dans le rouge de 0,5 pour cent à 11,64 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

