Zignago Vetro SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de la production de verre. Les secteurs d'activité de la société sont divisés en cinq unités opérationnelles : L'unité Zignago Vetro SpA réalise la production de récipients en verre pour les aliments et les boissons et pour les cosmétiques et la parfumerie ; l'unité Verreries Brosse SAS et sa filiale Brosse USA Inc réalise la production de récipients en verre pour les parfums ; l'unité Vetri Speciali SpA comprend la production de récipients spécialisés, principalement pour le vin, le vinaigre et l'huile d'olive ; L'unité HSC SA réalise la production de produits personnalisés pour les contenants de cosmétiques et de parfums ainsi que pour les marchés de niche de l'alimentation et des boissons ; l'unité Vetreco Srl est engagée dans la transformation du verre brut en matériau fini prêt à être utilisé par les verriers. Elle opère par l'intermédiaire de La Revet Vetri S.R.L.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier