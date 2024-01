Zijin Mining Group Company Limited a annoncé ses résultats de production pour l'exercice 2023. Pour l'année, la société a déclaré une production de 1,01 million de tonnes contre 0,91 million de tonnes il y a un an, une production minière d'or de 67 tonnes contre 56 tonnes il y a un an, une production minière de zinc (plomb) de 0.467 millions de tonnes contre 0,454 million de tonnes il y a un an, argent produit par les mines de 12 tonnes contre 396 tonnes il y a un an, carbonate de lithium équivalent à 2 903 tonnes contre 0 tonne il y a un an, minerai de fer produit par les mines de 2.45 millions de tonnes contre 3,35 millions de tonnes il y a un an, 0,72 million de tonnes de cuivre raffiné contre 0,69 million de tonnes il y a un an, 0,33 million de tonnes de lingots de zinc produits par les raffineries contre 0,32 million de tonnes il y a un an, 635 tonnes d'argent produit par les raffineries comme sous-produit des raffineries contre 701 tonnes il y a un an et 3,27 millions de tonnes d'acide sulfurique produit comme sous-produit contre 3,02 millions de tonnes il y a un an.