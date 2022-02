L'action de Zillow bondit grâce à l'essor du segment de la maison.

Le segment, qui aide les clients à mettre leurs biens en vente, a vu ses revenus multipliés par 11, car Zillow a réussi à vendre ses stocks plus rapidement et à de meilleurs prix malgré les revers de la variante Omicron COVID-19.

Les résultats laissent présager un retournement de situation pour Zillow. Ses actions avaient chuté de près de 50 % en novembre, lorsque les prix imprévisibles des maisons l'ont forcé à annoncer un retrait surprise de son activité de vente à crédit, une entreprise qui était censée perturber le marché de l'immobilier.

Vendredi, Zillow a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 3,88 milliards de dollars, contre 789 millions de dollars un an plus tôt et bien plus que l'estimation des analystes, qui était de 2,98 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Plusieurs maisons de courtage ont relevé vendredi leurs objectifs de cours pour l'entreprise, encouragées par sa transformation vers une "super appli logement". La nouvelle appli de la société basée à Seattle vise à intégrer le processus actuellement fragmenté d'achat ou de vente d'une maison.

"Les économistes de Zillow semblent plus optimistes que les prévisions consensuelles du secteur, mais aussi la direction utilise une vision plus prudente dans ses perspectives", a indiqué le courtier Wedbush dans une obligation.