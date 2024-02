Zillow Group, Inc. possède et exploite un portefeuille de marques immobilières sur des applications mobiles et des sites Web. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Homes, Internet, Media & Technology (IMT), et Mortgages. Le segment Homes fournit les résultats financiers de l'achat et de la vente de maisons par le biais de Zillow Offers et les résultats financiers des services de titre et d'entiercement par le biais de Zillow Closing Services. Le segment IMT comprend les résultats financiers de l'agent principal, des marchés de la location et des nouvelles constructions, de dotloop, de l'affichage et d'autres solutions logicielles publicitaires et commerciales. Le segment des prêts hypothécaires comprend les résultats financiers pour les montages de prêts hypothécaires par le biais de Zillow Home Loans, la publicité vendue aux créanciers hypothécaires et autres professionnels du crédit hypothécaire, ainsi que les solutions logicielles pour prêts hypothécaires Mortech. Ses sociétés affiliées et filiales comprennent Zillow, Zillow Offers, Zillow Premier Agent, Zillow Home Loans, Zillow Homes, Inc, Trulia, Out East, ShowingTime, Bridge Interactive, dotloop, StreetEasy et HotPads.

Secteur Services immobiliers