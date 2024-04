Zillow Group, Inc. aide les gens à trouver et à obtenir la maison qu'ils souhaitent en les mettant en relation avec des solutions numériques, des partenaires et des agents, et en leur offrant des expériences d'achat, de vente, de financement et de location. Les sociétés affiliées, filiales et marques de la société comprennent Zillow, Zillow Premier Agent, Zillow Home Loans, Trulia, Out East, StreetEasy, HotPads, ShowingTime+, Spruce et Follow Up Boss. Elle fournit une expérience de transaction intégrée pour les déménageurs par l'intermédiaire de Zillow, de son réseau de partenaires, de ses marques affiliées et d'une suite complète de logiciels de marketing et de solutions technologiques pour le secteur immobilier, notamment Spruce, Mortech, New Home Feed, ShowingTime+ et Follow Up Boss. Ses services sont principalement destinés aux acheteurs, aux vendeurs, aux partenaires, aux locataires et aux emprunteurs. Pour les clients qui souhaitent acheter des maisons neuves, elle les met en relation avec ses partenaires constructeurs de maisons. Son marché de la location aide ses partenaires en leur proposant des services d'annonces, de publicité, de location et de gestion immobilière.

Secteur Services immobiliers