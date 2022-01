ZIM Integrated Shipping Services Ltd. : Au contact de seuils importants

Données financières USD EUR CA 2021 10 529 M - 9 258 M Résultat net 2021 4 384 M - 3 855 M Tréso. nette 2021 1 485 M - 1 306 M PER 2021 1,67x Rendement 2021 25,9% Capitalisation 7 286 M 7 286 M 6 407 M VE / CA 2021 0,55x VE / CA 2022 0,56x Nbr Employés 3 794 Flottant - Prochain événement sur ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD. 21/03/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Cloture 61,44 $ Objectif de cours Moyen 69,69 $ Ecart / Objectif Moyen 13,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Eliyahu Glickman President & Chief Executive Officer Xavier Destriau Chief Financial Officer Yair Seroussi Chairman Eyal Ben-Amram Chief Information Officer & EVP David Arbel Chief Operating Officer & Executive Vice President