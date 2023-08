Zim Integrated Shipping Services Ltd est une société basée en Israël. Elle opère comme une flotte et un réseau de lignes maritimes offrant des services de transport de fret sur toutes les grandes routes commerciales mondiales. Elle propose également des services multimodaux, de manutention de fret, de gestion des tarifs, d'information sur les horaires et d'autres services connexes, soutenus par les bureaux locaux et les représentants de la société dans le monde entier.

Secteur Frêt maritime et logistique