Zimmer Biomet Holdings, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants de reconstruction orthopédiques et dentaires, d'implants rachidiens et de produits de traumatologie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - implants de reconstruction (57,5%) : implants du genou (58,8% du CA) et implants de la hanche (41,2%) ; - produits chirurgicaux et de traumatologie (22,1%) ; - implants dentaires, rachidiens et craniomaxillofaciaux (12,8%) ; - autres (7,6%) : notamment dispositifs chirurgicaux orthopédiques et instruments utilisés lors de la réhabilitation post-opératoire. A fin 2021, le groupe dispose de près de 30 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (61,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (21,3%) et Asie-Pacifique (17,4%).