ZimVie Inc. est une société de technologie médicale. La société développe, fabrique et commercialise un portefeuille de produits et de solutions conçus pour traiter une gamme de pathologies de la colonne vertébrale et pour soutenir les procédures de remplacement et de restauration des dents. Les activités de la société sont gérées par produit et comprennent deux secteurs d'exploitation : le secteur des produits pour la colonne vertébrale et le secteur des produits dentaires. Le segment des produits pour la colonne vertébrale se concentre sur la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux et d'instruments chirurgicaux destinés à apporter des solutions aux personnes souffrant de douleurs dorsales ou cervicales causées par des conditions dégénératives, des déformations, des tumeurs ou des lésions traumatiques de la colonne vertébrale. Les autres produits différenciés de son portefeuille de produits pour la colonne vertébrale comprennent le disque cervical Mobi-C et l'attache. Le segment des produits dentaires se concentre sur la conception, la fabrication et/ou la distribution de solutions d'implants dentaires. Ses produits comprennent l'implant T3, le système d'implant à vis conique et l'implant dentaire en métal trabéculaire.

Indices liés Russell 2000