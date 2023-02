Zinc Media déclare qu'il aborde 2023 dans la meilleure position depuis cinq ans

(Alliance News) - Zinc Media Group PLC a déclaré mardi qu'il avait commencé l'année 2023 dans sa position la plus forte depuis cinq ans, notant un "excellent" pipeline d'opportunités commerciales.

Le producteur de contenu télévisuel et multimédia basé à Edimbourg a déclaré que le chiffre d'affaires et le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devraient tous deux être supérieurs aux estimations du marché pour 2022.

En novembre, Zinc Media avait déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 28 millions de GBP pour 2022, soit une hausse de 60 % par rapport aux 17,5 millions de GBP de 2021. Elle s'attendait à ce que l'Ebitda devienne bénéficiaire pour le second semestre de 2022, après avoir enregistré une perte d'Ebitda de 600 000 GBP pour toute l'année 2021.

La société a déclaré qu'elle avait enregistré de bonnes performances au quatrième trimestre 2022, grâce à sa division de production de films éducatifs, The Edge, qui a connu la meilleure année commerciale de son histoire, et a enregistré des recettes records pour l'année à venir.

Zinc Media a noté qu'elle a enregistré des revenus de 15 millions de livres sterling pour l'année à venir, soit une augmentation de 67 % par rapport aux 9 millions de livres sterling de revenus préenregistrés l'année précédente.

La société a ajouté qu'elle avait 12 millions de GBP de revenus très avancés dans le pipeline pour une livraison en 2023, soit le double des 6 millions de GBP de l'année précédente.

Le président-directeur général Mark Browning a déclaré : "Il s'agit du meilleur début d'exercice depuis que je suis chez Zinc et cela fait suite à notre surperformance attendue par rapport aux attentes du marché pour l'exercice 22. Le groupe dispose d'un excellent pipeline et d'un grand nombre de revenus à un stade contractuel ou très avancé pour l'exercice 23.

"Les performances de The Edge dépassent les attentes initiales et nous avons lancé un autre nouveau label TV qui diversifiera davantage notre produit et notre base de clients au cours de l'exercice 23 et de l'exercice 24."

Zinc Media a noté que sa dernière série télévisée, "Poutine contre l'Occident", a été diffusée pour la première fois sur la BBC la semaine dernière, et qu'elle a fait la une de l'actualité le jour de sa sortie.

Les actions de Zinc Media étaient en hausse de 20% à 100,00 pence par action mardi après-midi à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.