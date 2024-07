Zinc One Resources Inc. est une société basée au Canada. L'objectif principal de la société est l'étude de transactions potentielles dans le domaine de l'exploration et du développement des ressources minérales. La société a deux secteurs d'activité à présenter, à savoir l'acquisition et l'exploration d'intérêts dans des propriétés minières situées dans deux secteurs géographiques, le Canada et l'Afrique. La société est à la recherche d'une nouvelle opportunité ou d'un nouveau projet pour l'acquisition ou l'investissement.

Secteur Sociétés minières intégrées