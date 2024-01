Zinc One Resources Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 novembre 2023

Zinc One Resources Inc. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 novembre 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,031995 million CAD, contre un bénéfice net de 0,177951 million CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,02 CAD, contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de 0,09 CAD il y a un an.

Pour les neuf mois, la perte nette a été de 0,082439 million de dollars canadiens, contre un bénéfice net de 0,061357 million de dollars canadiens il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies a été de CAD 0,04 contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de CAD 0,03 il y a un an.