GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Zinnwald Lithium en hausse grâce à une levée de fonds de 19 millions de livres sterling

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé sur l'AIM à Londres ce jeudi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Zinnwald Lithium PLC, en hausse de 22% à 10,03 pence, fourchette de 12 mois 6,50 pence - 15,00 pence. La société allemande de développement du lithium réalise une levée de fonds de 18,8 millions de livres sterling à un prix de placement de 10,41 pence par action. AMG, décrit comme un "acteur de premier plan dans l'industrie européenne du lithium", a souscrit 119,0 millions, ce qui lui confère une participation de 25 %. Henry Maxey a souscrit 26,3 millions d'actions pour maintenir sa participation actuelle de 15 %. Mark Tindall a souscrit 8,0 millions d'actions pour porter sa participation à 4,2 %. Tindall et Mazey sont décrits comme des "actionnaires importants" de l'entreprise, selon le site web de la société.

----------

Sopheon PLC, en hausse de 20% à 689,00 pence, fourchette de 12 mois 475,00p - 719,00p. L'éditeur de logiciels annonce une hausse de son bénéfice avant impôt et de son chiffre d'affaires en 2022, tout en maintenant son dividende. Le bénéfice avant impôt passe de 1,2 million USD en 2021 à 1,3 million USD en 2022. Le chiffre d'affaires passe de 34,4 millions USD à 36,8 millions USD, en ligne avec les attentes du marché mais en avance à taux de change constant. La visibilité des recettes pour l'ensemble de l'année 2023 s'établit à 28,4 millions de livres sterling. En temps utile, l'année dernière, la visibilité des revenus était de 25,1 millions USD. Le dividende est maintenu à 3,25 pence par action. Le président du conseil d'administration, Andy Michuda, note que la société entame l'année 2023 avec "une base solide de revenus récurrents annuels, un ensemble de nouvelles productions et un pipeline de ventes en pleine croissance". ARR, ou revenu récurrent annuel, est la valeur annuelle de tous les contrats en cours pour SaaS, l'hébergement et la maintenance en vigueur à la date de mesure, y compris les renouvellements en attente, mais à l'exclusion des résiliations confirmées, explique Sopheon.

----------

AIM - LOSERS

----------

Inland Homes PLC, baisse de 21% à 5,76 pence, fourchette de 12 mois 5,41 pence - 49,25 pence. Le constructeur de maisons et le développeur de terrains en friche indique qu'il en est aux dernières étapes de la commande d'un rapport indépendant auprès d'une tierce partie qui confirmera les détails des transactions actuellement remises en question, ainsi que son registre interne. En conséquence, il ne publiera pas ses résultats avant la date limite de l'AIM, le 31 mars, et les actions seront suspendues le 3 avril. La restauration sera demandée après la publication des résultats. Par ailleurs, elle annonce qu'elle envisage de lever des fonds à hauteur de 5 millions de livres sterling au prix de 10 pence par action.

----------

Osirium Technologies PLC, baisse de 16% à 2,19 pence, fourchette de 12 mois 2,00p - 21,00p. L'éditeur de logiciels de cybersécurité et d'automatisation informatique basés sur le cloud indique que la perte avant impôts se creuse à 3,6 millions de livres sterling en 2022, contre 3,4 millions de livres sterling en 2021. La perte est due à un retour à un niveau de dépenses plus normal. Les principales dépenses de l'entreprise reflètent un investissement important dans les effectifs et les niveaux d'activité dans les départements de vente, d'avant-vente, de marketing et d'ingénierie de l'entreprise, indique Osirium. Le chiffre d'affaires passe de 1,5 million de livres sterling à 1,9 million de livres sterling, conformément aux prévisions du marché récemment revues à la hausse. Les réservations totales ont augmenté de 86 % pour atteindre 3 millions de livres sterling, contre 1,6 million de livres sterling l'année précédente. La société indique que sa clientèle a augmenté de 46 % l'année dernière, tandis que plus de 70 % des clients existants augmentent leur gamme de services ou le nombre de leurs licences. Pour l'avenir, dit qu'il se concentre sur l'atteinte du seuil de rentabilité des flux de trésorerie d'ici le deuxième semestre de 2024 et a maintenant mis en œuvre toutes les économies de coûts identifiées en temps utile de sa levée de fonds de décembre. Elle ne recommande pas de dividende, comme en 2021.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.