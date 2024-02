(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Zinnwald Lithium PLC, en hausse de 41 % à 7,52 pence, fourchette de 12 mois 5,30 pence-16,00 pence. La société de développement du lithium publie une mise à jour de l'estimation indépendante des ressources minérales pour son projet de lithium Zinnwald, qu'elle détient à 100 % et qui est situé en Saxe, dans l'est de l'Allemagne. Elle déclare que la mise à jour de l'ERM 2024 incorpore 26 911 mètres de nouveaux forages carottés au diamant dans 84 trous de forage et un modèle géologique réinterprété et mis à jour depuis l'ERM précédente qui a été publiée en septembre 2018. Zinnwald souligne une augmentation de 445 % des tonnes et de 243 % du lithium contenu dans la catégorie mesurée et indiquée par rapport à la précédente ERM de 2018. Le directeur général de Zinnwald Lithium déclare : " Cela établit le projet comme le deuxième plus grand projet de lithium en roche dure à la fois par la taille des ressources et le lithium contenu dans l'UE et met clairement en évidence son échelle et son importance stratégique. "

AIM - LOSERS

TomCo Energy PLC, baisse de 44% à 0,047p, fourchette de 12 mois 0,045p-0,40p. Le groupe de développement pétrolier lève 300 000 GBP par le biais d'un placement de 200 000 GP et d'une souscription de 100 000 GBP, pour 666,7 millions d'actions nouvelles au prix de 0,045p chacune. Les actions émises dans le cadre de la levée de fonds représenteront environ 17 % du capital social émis élargi de la société. La levée de fonds a été entreprise afin de fournir des fonds supplémentaires pour les dépenses prévues par la société, qui cherche à faire avancer ses projets pour sa filiale à 100 %, Greenfield Energy LLC, en ce qui concerne le site Tar Sands Holdings II LLC situé dans le bassin d'Uinta, dans l'Utah, aux États-Unis,

Gooch & Housego PLC, baisse de 18% à 500,00p, fourchette de 12 mois 415,00p-685,66p. Le fabricant de composants et de systèmes photoniques déclare que le bénéfice ajusté avant impôts pour l'exercice 2024 devrait être inférieur d'environ 3 millions de livres sterling aux attentes précédentes de la direction. "Comme indiqué précédemment, certains de nos clients sur les marchés des lasers industriels et médicaux ont réduit leurs stocks et signalé une faiblesse de la demande à court terme de la part de certains marchés finaux. Cette période d'ajustement des stocks s'avère plus profonde et plus longue que prévu. Nos clients du marché des semi-conducteurs ont réduit leur demande à court terme mais s'attendent toujours à une forte croissance à moyen terme. Nous avons également été informés par nos clients que certains programmes américains de recherche et de développement ne seront plus mis en œuvre ou ont été reportés", explique l'entreprise.

