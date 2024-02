Zinnwald Lithium PLC - société de développement du lithium basée à High Wycombe (Angleterre) et axée sur l'Allemagne - publie une estimation des ressources minérales indépendante actualisée pour son projet de lithium Zinnwald, qu'elle détient à 100 % et qui est situé en Saxe, dans l'est de l'Allemagne. Elle indique que la mise à jour de l'ERM 2024 incorpore 26 911 mètres de nouveaux forages carottés au diamant à travers 84 trous de forage et un modèle géologique réinterprété et mis à jour depuis l'ERM précédente qui a été publiée en septembre 2018. Zinnwald souligne une augmentation de 445 % des tonnes et de 243 % du lithium contenu dans la catégorie mesurée et indiquée par rapport à la précédente ERM de 2018. Le directeur général Anton du Plessis déclare : "Cela établit le projet comme le deuxième plus grand projet de lithium en roche dure à la fois par la taille des ressources et le lithium contenu dans l'UE et met clairement en évidence son ampleur et son importance stratégique."

Cours actuel de l'action : 7,42 pence, en hausse de 36 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 23 %.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

