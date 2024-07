Zinnwald Lithium Plc est un producteur britannique d'hydroxyde de lithium pour batteries et de SOP pour engrais. La principale activité de la société est le développement du projet Zinnwald Lithium. Ses produits comprennent l'hydroxyde de lithium (LiOH), le sulfate de potasse (SOP) pour engrais, le sable de quartz et le carbonate de calcium précipité (PCC). Le sulfate de potasse est un engrais particulièrement adapté aux producteurs de fruits, de légumes et de noix. Le projet produit environ 57 000 tonnes de SOP. Le sable quartzeux est un déchet inoffensif utilisé comme agrégat pour la construction de routes et d'autres projets. Le PCC est une charge utilisée dans la fabrication du papier, qui contribue à améliorer l'opacité, la luminosité, la résistance et l'imprimabilité. Le projet Zinnwald Lithium est situé près du cœur des industries chimiques et automobiles européennes. Les filiales de la société comprennent Zinnwald Lithium Holdings Ltd, Zinnwald Lithium GmbH et Zinnwald Lithium Services GmbH.