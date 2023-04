Les bénéfices de Zions Bancorporation manquent, les provisions éclipsant les gains de marge nette d'intérêts

Les actions de Zions, basées dans l'Utah, ont chuté de 3% à 31,75 $ dans les échanges prolongés après que le créancier ait signalé une baisse de 3% des dépôts par rapport au trimestre précédent et une baisse de 16% par rapport à l'année précédente.

"Les résultats fondamentalement solides que nous et de nombreuses autres banques avons obtenus au premier trimestre ont été éclipsés par les inquiétudes concernant la liquidité et la solidité du capital à la suite de deux faillites bancaires importantes à la mi-mars", a déclaré Harris Simmons, PDG de Zions.

L'effondrement soudain de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank a ébranlé le secteur bancaire régional américain et suscité des inquiétudes quant à l'érosion de sa base de dépôts, des clients nerveux ayant transféré leur argent vers des institutions financières plus importantes.

Selon les données de la Réserve fédérale américaine, les petites banques ont perdu 177,5 milliards de dollars de dépôts en mars, par rapport au mois précédent.

"Les dépôts dans l'ensemble du secteur ont diminué au cours des derniers trimestres après avoir augmenté rapidement pendant la pandémie, et bien que nous et d'autres banques ayons subi les effets négatifs de ces faillites bancaires, nos propres dépôts (à l'exclusion de tout dépôt par l'intermédiaire d'un courtier) à la fin du trimestre étaient supérieurs de 18 % aux niveaux antérieurs à la pandémie", a ajouté M. Simmons.

Les investisseurs attendent avec impatience les rapports de plusieurs banques régionales - le groupe le plus durement touché lors de la crise bancaire du mois dernier - afin d'évaluer leur santé et leur capacité à absorber de futurs chocs financiers.

Néanmoins, le revenu net d'intérêts de Zions a augmenté de 25 % pour atteindre 679 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars.

Elle a constitué des provisions à hauteur de 45 millions de dollars au cours du premier trimestre, contre 33 millions de dollars un an plus tôt.

Le créancier a déclaré un bénéfice de 1,33 $ par action, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,53 $ par action, selon les données IBES de Refinitv.