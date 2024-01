Zions Bancorporation a prévu lundi une légère baisse des revenus nets d'intérêts (NII) pour 2024, après avoir affiché une chute de 58 % de son bénéfice au quatrième trimestre, alors que les prêteurs dépensent davantage pour attirer et conserver les dépôts des clients.

Les banques régionales américaines paient davantage sur les dépôts afin d'empêcher les clients de migrer vers des solutions plus rémunératrices, telles que les fonds du marché monétaire, qui sont devenues plus attrayantes dans un environnement de taux d'intérêt élevés.

Les prévisions annuelles de l'entreprise basée à Salt Lake City, dans l'Utah, sont comparables aux estimations de LSEG, qui prévoient une baisse de 5,2 %.

Les actions de la banque ont clôturé en hausse de près de 4 % lundi. L'action était dernièrement en baisse d'environ 2 % dans les échanges prolongés.

La marge d'intérêt nette de Zions au cours du trimestre s'est contractée à 2,91% contre 3,53% un an plus tôt, mais elle était en ligne avec les tendances plus larges du secteur.

La marge nette d'intérêts de la banque, ou la différence entre ce qu'elle gagne sur les prêts et ce qu'elle paie sur les dépôts, a chuté de 19% à 583 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est terminé le 31 décembre.

Le total des dépôts a augmenté de 5 % pour atteindre 75 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que les prêts et les crédits-bails ont augmenté de 4 % pour atteindre 57,8 milliards de dollars.

La banque a enregistré une charge de 90 millions de dollars liée à la reconstitution du fonds d'assurance-dépôts de la Federal Deposit Insurance Corporation, qui a été vidé de 16 milliards de dollars après la faillite de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank l'année dernière.

Son bénéfice net est tombé à 116 millions de dollars, soit 78 cents par action, pour le trimestre, contre 277 millions de dollars, soit 1,84 dollar par action, un an plus tôt. (Reportage d'Arasu Kannagi Basil à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)