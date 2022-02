L'entreprise australienne Zip subit une perte de revenu en raison de l'assèchement des fonds de relance budgétaire aux États-Unis.

Ces prévisions pessimistes ont entraîné une baisse de près de 7 % de l'action de la plus grande société autonome australienne d'achat à crédit et de paiement différé (BNPL), qui a atteint son plus bas niveau depuis mai 2020.

Le secteur des BNPL en Australie, qui a connu une ascension fulgurante pendant la pandémie alors que les clients se sont rués sur les achats en ligne et ont préféré d'autres sources de crédit pour régler leurs achats, connaît une consolidation rapide.

Zip a déclaré qu'elle allait prendre une série de mesures d'économie pour réduire ses pertes, mais n'a pas donné plus de détails.

Les créances irrécouvrables représentaient 2,6 % du volume des transactions pour le premier semestre clos le 31 décembre, ce qui est supérieur à l'estimation de RBC. Zip a attribué cette situation à son expansion sur des marchés " moins matures " et à une stimulation moindre aux États-Unis.

L'entreprise s'est rapidement développée sur de nouveaux marchés au cours de l'année écoulée, en acquérant et en investissant dans des sociétés en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Le mois dernier, elle a déclaré qu'elle était en pourparlers pour acheter son homologue australien Sezzle, plus petit.

RBC a déclaré que la stratégie d'expansion de Zip était susceptible d'entraîner une hausse des coûts d'exploitation à l'avenir.

Zip a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice semestriel avant impôts, dépréciation et amortissement de 108,1 millions de dollars australiens (108,10 millions de dollars), contre une perte de 39,7 millions de dollars australiens estimée par RBC.

($1 = $1.0000)