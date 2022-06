La société Buy now, pay later Zip va augmenter ses tarifs dans un contexte d'inflation galopante.

Les actions de la société se sont effondrées de près de 90 % cette année, car la hausse des taux et la réduction des dépenses de consommation ont fait grimper les coûts de financement du secteur, tandis qu'une réglementation plus stricte a rendu les conditions de crédit plus difficiles.

Zip a déclaré qu'elle était bien placée pour compenser les effets de la hausse des taux par des mesures "comprenant des augmentations de frais pour les consommateurs, la refonte de la tarification des commerçants, l'augmentation de la vitesse de remboursement des clients".

Nous reconnaissons que, bien que nous ne soyons pas à l'abri de la volatilité du marché, il reste des opportunités significatives pour Zip et les produits "achetez maintenant, payez plus tard" dans un environnement inflationniste accru", a-t-il déclaré.

La société, qui n'a pas encore affiché de bénéfice annuel, a également réduit sa base de coûts dans le but de dégager un bénéfice au cours de l'exercice 2024.

Elle vise un bénéfice de plus de 30 millions de dollars australiens (20,8 millions de dollars) grâce à ces initiatives, et a déclaré qu'elle continuerait à revoir l'allocation de capital pour ses activités dans le Reste du monde (RdM), qui comprennent le Canada, la République tchèque et le Mexique.

Les actions de Zip, qui sont en passe de réaliser leur pire performance annuelle depuis leurs débuts en 2009, ont clôturé à leur plus bas niveau depuis avril 2016 dans un marché globalement plus faible, tandis que la société américaine Sezzle, que Zip prévoit d'acheter pour 350 millions de dollars, a chuté de près de 9 %.

Zip a également reconnu les récents commentaires sur la réglementation potentielle des produits BNPL en Australie, affirmant qu'elle était favorable à une "réglementation simple et adaptée".

Zip a déclaré disposer de 303 millions de dollars australiens en liquidités à la fin du mois de mars, ce qui devrait lui permettre d'atteindre le seuil de rentabilité en 2024.

(1 $ = 1,4472 dollars australiens)