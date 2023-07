Zip Co Limited est une société de services financiers basée en Australie. L'activité principale de la société consiste à proposer des crédits et des paiements sur le lieu de vente aux clients et à fournir des solutions intégrées de financement de la vente au détail aux commerçants, à la fois en ligne et en magasin. Ses segments comprennent l'APAC, les Amériques, l'EMEA et Zip Business. Le segment APAC propose des produits de paiement à tempérament Buy Now Pay Later (BNPL) ou des lignes de crédit aux consommateurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Le segment Americas propose des produits BNPL à tempérament aux clients des États-Unis et du Canada. Le segment EMEA propose des produits BNPL à tempérament aux clients d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Sud. Le segment Zip Business propose des prêts non garantis et des lignes de crédit aux petites et moyennes entreprises en Australie et en Nouvelle-Zélande. Zip Business offre des options de paiement équitables, flexibles et transparentes aux particuliers. Il fournit également des services BNPL aux consommateurs, à la fois en ligne et en magasin, par le biais de lignes de crédit et de produits à tempérament.