ZipRecruiter, Inc. (ZipRecruiter) est une place de marché de l'emploi en ligne qui fournit des services technologiques permettant de mettre en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs de toutes tailles. L'objectif de la société est de réduire le temps nécessaire à l'embauche d'un nouveau collaborateur. Sa technologie permet de trouver des candidats immédiatement après la publication d'une offre d'emploi et fournit des outils pour rationaliser le processus de sélection. ZipRecruiter fonctionne comme une agence matrimoniale qui fournit des opportunités d'emploi aux demandeurs d'emploi et des candidats aux employeurs. Les offres d'emploi publiées sur ZipRecruiter sont distribuées sur différents sites gérés par ses partenaires de distribution d'emplois. Cela inclut les sites d'offres d'emploi, les petites annonces des journaux, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les communautés de talents et les services de CV. La technologie de matching de ZipRecruiter identifie immédiatement les employeurs qui publient une offre d'emploi et envoie une alerte aux meilleurs chercheurs d'emploi de sa place de marché. L'employeur peut alors, d'un simple clic, inviter personnellement les candidats potentiels qualifiés à postuler.