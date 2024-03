ZipRecruiter, Inc. (ZipRecruiter) est une place de marché bilatérale pour les demandeurs d'emploi et les employeurs. La société facilite le travail en mettant en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs sur sa place de marché. La technologie de l'entreprise permet aux employeurs de trouver des candidats immédiatement après la mise en ligne d'une offre d'emploi et fournit des outils permettant de rationaliser le processus de sélection des candidats. ZipRecruiter permet aux demandeurs d'emploi d'accéder à des millions d'offres d'emploi sur Internet. Les chercheurs d'emploi peuvent filtrer cette gamme d'opportunités en utilisant de nombreux critères pour trouver les correspondances sur son site Web ou dans son application mobile. La technologie de candidature en un clic de ZipRecruiter fonctionne à la fois sur sa place de marché et chez certains partenaires de distribution d'offres d'emploi pour éliminer les barrières entre un demandeur d'emploi et sa prochaine opportunité. Cette technologie informe les demandeurs d'emploi lorsqu'un employeur consulte leur candidature ou leur attribue une note positive. Les offres d'emploi publiées sont diffusées sur plus de 1 000 sites gérés par ses partenaires de distribution d'emploi.

