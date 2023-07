Zodiac Energy Limited a annoncé que lors de la réunion de son conseil d'administration tenue le 15 juillet 2023, elle a accepté la démission de Mme Niyati Parikh en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité, à compter du 15 juillet 2023 (après la fermeture des bureaux). Approuvé la nomination de M. Parth Shah en tant que secrétaire général et responsable de la conformité de l'entreprise à compter du 16 juillet 2023. M. Parth Shah, âgé de 31 ans, est diplômé en commerce et secrétaire d'entreprise de l'Institute of Company Secretaries of India.

Il a une expérience professionnelle de plus de 6 ans dans le domaine du droit des sociétés, du droit de la SEBI, etc.