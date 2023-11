Zoetis Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de santé animale. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - animaux de compagnie (64,4%) : chiens et chats (94,9% du CA) et chevaux (5,1%) ; - animaux de rente (34,5%) : bovins (51,6% du CA), porcs (20,2%), volaille (17,1%), poissons (7,6%) et autres (3,5%) ; - autres (1,1%). Le CA par famille de produits se ventile entre parasiticides (23%), vaccins (21,3%), produits dermatologiques (16,4%), anti-infectieux (13,4%), additifs alimentaires médicaux (4,5%), produits de diagnostic (4,4%) et autres (17%). A fin 2022, le groupe dispose de 29 sites de production dans le monde. 53,4% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Produits pharmaceutiques