Zoetis Inc. invite les membres des médias à assister à une cérémonie d'inauguration pour marquer l'ouverture officielle d'un nouveau bâtiment dédié à la recherche et au développement (R&D) en matière de diagnostics et de biodispositifs pour répondre aux besoins des vétérinaires, des éleveurs et des propriétaires d'animaux de compagnie. Le site agrandi servira de plaque tournante pour les travaux d'ingénierie et de diagnostic de Zoetis, y compris les tests de fiabilité des dispositifs. Le nouveau bâtiment s'étend sur une superficie de plus de 7 000 mètres carrés, dont 2 000 mètres carrés d'espace de laboratoire alloué à un laboratoire d'ingénierie des dispositifs biologiques, un laboratoire scientifique des dispositifs biologiques, un laboratoire d'ingénierie des diagnostics et un espace de laboratoire d'ingénierie des diagnostics.

Zoetis emploie environ 200 personnes sur son site de Durham, dont plus de la moitié se consacre à la recherche et au développement.