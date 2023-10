Zoglo's Food Corp, anciennement Zoglo's Incredible Food Corp, est une entreprise alimentaire canadienne qui se consacre à la conception, au développement, à la production, à la distribution et à la vente de substituts de viande à base de plantes. La société propose des amuse-gueule, des légumes et des substituts de viande à base de plantes afin de répondre aux besoins des consommateurs pour toutes les occasions et toutes les exigences culinaires. Sa filiale Zoglo's Incredible Food Inc. propose 14 produits dans sa gamme traditionnelle Green Box et environ 12 produits pour le marché grand public dans sa nouvelle gamme Zoglo's Incredible Black Box. Ses produits comprennent Incredible 3 Mushroom Burger, Incredible Beef Strips, Incredible Burger, Incredible Chicken Style Strips, Incredible Grain Burger, Incredible Meatballs et Incredible New York Style Franks. La société distribue ses produits dans plus de 3 000 magasins de détail au Canada, dont Walmart, Shoppers Drug Mart, Sobeys et Loblaws, et est représentée aux États-Unis et en Europe.

Secteur Transformation des aliments