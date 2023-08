Zomato Limited (Zomato) est une société basée en Inde qui opère principalement en tant que portail Internet fournissant diverses informations, notamment des détails sur les menus, les contacts, les offres de réduction, la qualité du service et la nourriture. Sa plateforme technologique met en relation les clients, les restaurants partenaires et les partenaires de livraison, répondant ainsi à leurs multiples besoins. Les clients utilisent sa plateforme pour rechercher et découvrir des restaurants, lire et écrire des critiques générées par les clients, afficher et télécharger des photos, commander la livraison de nourriture, réserver une table et effectuer des paiements lors des repas au restaurant. Zomato fournit aux restaurants partenaires des outils marketing qui leur permettent d'attirer et d'acquérir des clients pour développer leur activité, tout en offrant un service de livraison sur le dernier kilomètre. L'entreprise a deux offres principales d'entreprise à client : la livraison de nourriture et les repas à l'extérieur. Elle a également une offre d'entreprise à entreprise, Hyperpure, qui fournit des ingrédients aux restaurants partenaires. L'activité de la société comprend également un programme de fidélisation des clients, Zomato Pro.

Secteur Internet