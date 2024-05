Zomato Limited est un portail Internet qui met en relation les utilisateurs, les restaurateurs et les livreurs. La société fournit également une plateforme aux partenaires restaurateurs pour se faire connaître auprès du public cible en Inde et à l'étranger et fournit des ingrédients aux partenaires restaurateurs. Ses segments comprennent la commande et la livraison de produits alimentaires en Inde, les fournitures Hyperpure (activité B2B), le commerce rapide et tous les autres segments (résiduel). India food ordering and delivery est la plateforme en ligne par laquelle la société facilite la commande et la livraison de produits alimentaires en mettant en relation les utilisateurs finaux, les restaurateurs et les livreurs. Son segment Hyperpure supplies (B2B business) propose des fournitures de la ferme à la table pour les restaurants en Inde. Quick commerce business est une plateforme de commerce rapide en ligne qui facilite la livraison rapide de marchandises et d'autres produits essentiels en mettant en relation les utilisateurs finaux, en fournissant des services de livraison et des services d'entreposage.

Secteur Internet