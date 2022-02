Données financières INR USD EUR CA 2022 42 456 M 567 M 496 M Résultat net 2022 -12 886 M -172 M -151 M Tréso. nette 2022 94 129 M 1 258 M 1 100 M PER 2022 -57,0x Rendement 2022 - Capitalisation 742 Mrd 9 909 M 8 665 M VE / CA 2022 15,2x VE / CA 2023 10,9x Nbr Employés 3 755 Flottant - Graphique ZOMATO LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ZOMATO LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Cloture 94,20 INR Objectif de cours Moyen 159,80 INR Ecart / Objectif Moyen 69,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Deepinder Goyal Chief Executive Officer, Director & MD Akshant Goyal Chief Financial Officer Kaushik Dutta Chairman Gunjan Patidar Chief Technology Officer Sandhya Sethia Secretary & Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ZOMATO LIMITED -31.44% 9 909 TENCENT HOLDINGS LIMITED 5.69% 590 672 PROSUS N.V. 0.03% 214 385 NETFLIX, INC. -31.46% 183 308 AIRBNB, INC. 1.83% 106 158 UBER TECHNOLOGIES, INC. -4.15% 77 973