Zomedica Corp. est une société de santé vétérinaire. La société crée des produits pour les chevaux, les chiens et les chats en se concentrant sur les besoins non satisfaits des vétérinaires cliniques. Le secteur des diagnostics de la société comprend les produits TRUFORMA. Son secteur thérapeutique comprend les produits PulseVet et Assisi. La plateforme de diagnostic TRUFORMA Bulk Acoustic Wave (BAW) est commercialisée avec des panels complets de diagnostic et de thyroïde pour les chiens et les chats qui comprennent les seuls tests de ce type disponibles sur le lieu de soins pour tester la TSH optimisée féline, l'ACTH endogène, la T4 libre et le cortisol quantitatif, ainsi qu'un dosage de la T4 totale. Le VetGuardian est son système de surveillance à distance des signes vitaux sans contact, qui permet une surveillance continue des signes vitaux de l'animal. Le PulseVet est sa plate-forme de thérapie par ondes de choc électrohydrauliques. Sa ligne de produits Assisi Loop traite la douleur et l'inflammation par l'apport d'énergie ciblée par champ électromagnétique pulsé (tPEMF).

Secteur Installations et services en soins de santé