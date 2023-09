Zonte Metals Inc. est une petite société canadienne d'exploration minière qui se concentre principalement sur l'or et le cuivre. Les projets de la société comprennent la propriété aurifère de Wings Point, le projet McConnell's Jest (projet MJ) et le projet Cross Hills (Cross Hills). Le projet Cross Hills est situé sur la partie insulaire de Terre-Neuve-et-Labrador, à environ 20 kilomètres (km) de la ville de Terrenceville et comprend environ 605 claims couvrant approximativement 15 125 hectares. Le projet McConnell's Jest est situé dans le Territoire du Yukon, à environ 65 km au nord-est de la ville de Mayo, et comprend environ 172 claims de quartz contigus. La société détient une participation de 100 % dans le projet Wings Point, situé sur la partie insulaire de Terre-Neuve-et-Labrador, à environ 30 km au nord de Gander et à l'extrémité nord de la ceinture aurifère centrale de Terre-Neuve. En Colombie, la société détient également une participation de 25 % dans le projet X, où des forages historiques ont recoupé une minéralisation aurifère importante.

Secteur Sociétés minières intégrées