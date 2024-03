(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Zoo Digital Group PLC, en hausse de 28% à 28,25 pence, fourchette de 12 mois 21,35p-205,00p. Le fournisseur de services de localisation et de médias de bout en bout basés sur l'informatique dématérialisée pour l'industrie mondiale du divertissement affirme avoir reçu plus de clarté sur le calendrier de ses projets, à la suite de sa déclaration commerciale de fin janvier. Il reçoit désormais des commandes relatives à des travaux sur des longs métrages et des émissions de télévision qui ont été achevés à la suite des grèves de 2023 qui ont entraîné l'arrêt des productions. "Avec la facturation de janvier, le mois le plus élevé depuis avril 2023, la société commence à voir une accélération de son pipeline avec une expansion du travail en mars et avril 2024", indique Zoo Digital. En conséquence, elle s'attend à dépasser les prévisions révisées du marché pour ses résultats annuels avec un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions de dollars, mais prévoit que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sera réduit. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, Zoo Digital a réalisé un chiffre d'affaires de 90,3 millions de dollars. Zoo Digital affirme avoir obtenu une meilleure visibilité des travaux, dont certains s'étendent jusqu'en septembre 2024, et son carnet de commandes pour le premier trimestre de l'exercice 2025 est en hausse de 30 % par rapport à l'année précédente.

Crossword Cybersecurity PLC, hausse de 18% à 5p, fourchette de 12 mois 3,75p-10,75p. Le fournisseur de solutions de cybersécurité basé à Londres lance une nouvelle pratique CyberAI, qui fait partie de son activité de conseil et "consolide l'intelligence artificielle de Crossword dans un centre d'excellence qui fournira des services de conseil en cybersécurité axés sur l'IA et des produits pour aider les clients à exploiter la puissance de l'IA dans l'organisation". James Henry, directeur de l'innovation en conseil, commente : "La dernière vague de technologies d'IA a frappé l'industrie de la sécurité à un tel rythme que de nombreuses entreprises ont eu du mal à suivre. Chez Crossword, notre mission est de fournir aux entreprises les connaissances et les outils nécessaires pour profiter en toute sécurité des avantages des technologies d'IA générative, tout en gérant les risques associés."

AIM - LOSERS

Revolution Bars Group PLC, baisse de 43 % à 1,65 pence, fourchette de 12 mois 1,25 pence-8,30 pence. Le groupe de bars basé à Manchester, qui exploite les marques Revolution et Revolucion de Cuba, a déclaré qu'il réfléchissait à ses options, y compris une vente possible de la société, alors qu'il lutte contre des conditions de marché délicates. Il indique qu'il s'engagera dans un plan de restructuration et envisagera la vente de tout ou partie de l'entreprise, tout en précisant qu'il n'y a pas encore eu de pourparlers ou d'approche de la part d'un offreur. Revolution Bars confirme toutefois qu'elle est actuellement en discussion avec ses principaux actionnaires et d'autres investisseurs, dont Luke Johnson, en vue d'une éventuelle levée de fonds. Cette annonce fait suite à l'annonce, en janvier, de la fermeture de huit des établissements les moins rentables. Le directeur général Rob Pitcher a déclaré en janvier que les jeunes clients "ressentaient toujours l'effet disproportionné de la crise du coût de la vie". Lundi dernier, Sky News a rapporté que Revolution Bars élaborait des plans secrets pour supprimer 20 de ses bars les moins performants, ce qui entraînerait des suppressions d'emplois. Cela se traduirait par des suppressions d'emplois. Sky News a également noté que Revolution Bars sondait l'intérêt des investisseurs pour une éventuelle levée de fonds de 10 millions de livres sterling, soit plus du double de sa valeur de marché actuelle.

