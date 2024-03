ZOO Digital Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services de localisation et de médias numériques basés sur le cloud à l'industrie mondiale du divertissement. Les principales activités de la société consistent à fournir une gamme de services permettant de localiser des contenus télévisuels et cinématographiques dans n'importe quelle langue et de les préparer à la vente auprès de tous les détaillants en ligne. La société opère à travers deux segments : Media Production, qui s'occupe de la localisation et des services médias, et Software Solutions. La société fournit des services médias par le biais de ses plateformes qui comprennent ZOOsubs, ZOOdubs et ZOOstudio. Les services de la société comprennent le doublage, la description audio, la postproduction audio, le sous-titrage, le scriptage, la localisation des métadonnées, la localisation des œuvres d'art, la conformité, le mastering et les services médias.

Secteur Logiciels