Analysis-Rare double whammy hits investors : steep slumps for both stocks and bonds

La chute brutale de Wall Bourse s'est poursuivie mercredi, avec la pire perte en une journée depuis juin 2020 pour le S&P 500 . L'indice de référence est maintenant en baisse de 17,5 % par rapport à son sommet du début de l'année, effaçant 499 milliards de dollars de valeur marchande. À un moment donné, le S&P était en baisse de près de 20 % et sur le point de confirmer un marché baissier.

Contrairement à de nombreux autres effondrements du marché dans le passé, ce repli a également frappé les prix des bons du Trésor américain, poussant les rendements à la hausse, alors que la Réserve fédérale commençait à inverser les politiques d'argent facile qui ont soutenu l'économie pendant le blocage des pandémies.

De plus en plus pessimistes, les traders de détail ont vendu 87 millions de dollars d'actions en net au cours de la semaine dernière jusqu'à mardi, contre une moyenne sur un an de 3,3 milliards de dollars d'achats nets, selon une obligation de JPMorgan.

Normalement, les Treasuries sont considérés comme l'un des investissements les plus sûrs au monde. Mais jusqu'à présent en 2022, l'indice ICE BofA US Treasury est en baisse de 9,3 %, le pire début d'année pour les Treasuries depuis 1830 selon la Deutsche Bank. Cela a mis à mal les investisseurs qui comptaient sur le marché obligataire pour obtenir un revenu et comme tampon contre les pertes potentielles du marché boursier.

"La plupart des investisseurs n'ont jamais vu un tel environnement de marché", a déclaré Christine Benz, directrice des finances personnelles chez Morningstar. "Cela pourrait empirer avant de s'améliorer, et cela mettra vraiment à l'épreuve la patience des investisseurs."

De nombreuses valeurs de croissance et technologiques de haut vol ont grimpé en flèche pendant la pandémie, et leur déclin abrupt a ébranlé les investisseurs qui avaient parié sur elles, espérant le genre de rallyes époustouflants vus au début de l'année dernière dans GameStop et d'autres actions dites "mèmes".

Ce que je vois, c'est la même chose que tout le monde qui a commencé il y a 18 à 24 mois, en se disant : "oh, regardez tout ce vert, qui monte, monte, monte", et puis tout d'un coup, on se dit : "oh mince, qu'est-ce qui se passe ?"", a déclaré Alex Rutfield, 29 ans, un ingénieur de la banlieue de Boston qui a investi plus de 50 000 $ dans des actions et des ETF comprenant des sociétés Internet et de robotique. Il a déclaré que la valeur de son portefeuille est retombée à peu près à égalité.

DOUBLE WHAMMY

Le double effondrement des actions et des obligations a été particulièrement difficile pour les investisseurs individuels qui comptaient sur un panorama d'actions et d'obligations pour atténuer les baisses de leurs portefeuilles, les actions augmentant idéalement dans un contexte d'optimisme économique et les obligations se renforçant en période de turbulences.

Cette stratégie ne fonctionne pas lorsque les actions et les obligations chutent à l'unisson. Le fonds BlackRock 60/40 Target Allocation, qui suit une technique de portefeuille standard consistant à maintenir 60 % de ses actifs en actions et 40 % en titres à revenu fixe pour limiter le risque, a perdu près de 12 % depuis le début de l'année, sa pire performance depuis son lancement en 2006.

La majeure partie des ventes d'actions et d'obligations provient d'investisseurs plus riches et plus âgés, qui réduisent leur exposition globale au risque, principalement en vendant des fonds communs de placement, selon les données de Vanda Research.

Bruce Bagley, 69 ans, fondateur de Santa Rosa Uniform & Career Apparel à Santa Rosa, en Californie, a déclaré qu'il a maintenu le cap jusqu'à présent dans son portefeuille, qui est composé de 55 % d'actions, 40 % d'obligations et le reste en liquidités, même si tout, sauf ses investissements en REIT, a chuté.

"Où d'autre allez-vous placer votre argent ?" a-t-il dit.

Les investisseurs qui avaient des allocations importantes en obligations, qui représentent en moyenne quelque 20 % des comptes de retraite, selon Morningstar, ont annulé leurs projets de vacances, mangent plus souvent à la maison et ont reconsidéré l'aide apportée aux autres membres de la famille, a déclaré Melanie Nichols, conseillère en patrimoine chez WA Asset Management à Birmingham, en Alabama.

"Lorsque vous avez une partie d'un portefeuille qui fournit tout votre revenu et que vous la voyez maintenant baisser de 10 %, c'est effrayant", a-t-elle dit. "Les gens ne sont pas habitués à ces rendements parce que nous n'avons pas très souvent de tels rendements sur le marché obligataire."

D'autres retraités cherchent d'autres sources de revenus pour tenter de reconstituer leur pécule.

"Vous pensez que vous avez assez pour vivre pendant des années et maintenant vous ne savez pas si cela va revenir", a déclaré une ancienne responsable marketing de 73 ans de la banlieue de Cleveland qui avait environ 30% de son portefeuille en obligations et a dit qu'elle envisageait de trouver un travail à temps partiel pour aider à préserver son épargne-retraite.

"Les clients qui avaient des allocations plus importantes en obligations et qui ne voulaient vraiment pas subir la volatilité le ressentent, et cela a été très déstabilisant pour ces personnes", a déclaré John Cunnison, responsable des investissements chez Baker Boyer à Walla Walla, Washington.