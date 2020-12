Zoom Video Communications, Inc. : Reprise de la tendance de fond 02/12/2020 | 09:26 Nicolas Aleksy 02/12/2020 | 09:26 02/12/2020 | 09:26 achat En attente

Cours d'entrée : 406.31$ | Objectif : 567$ | Stop : 370$ | Potentiel : 39.55% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 567 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 350.88 USD, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 171.06 USD.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 216.96 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours. Sous-secteur Logiciels - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, .. 497.16% 115 563 MICROSOFT CORPORATION 35.75% 1 634 655 SEA LIMITED 341.02% 87 619 ATLASSIAN CORPORATION PLC 86.19% 55 836 DASSAULT SYSTÈMES SE 4.78% 48 254 SYNOPSYS INC. 65.24% 34 908 SPLUNK INC. 37.83% 33 110 CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.. 66.74% 32 258 AMADEUS IT GROUP, S.A. -19.34% 31 869 OKTA, INC. 105.42% 30 356 COUPA SOFTWARE INCORPORATED 124.66% 23 411

Données financières USD EUR CA 2021 2 580 M - 2 139 M Résultat net 2021 557 M - 462 M Tréso. nette 2021 1 373 M - 1 138 M PER 2021 216x Rendement 2021 - Capitalisation 116 Mrd 116 Mrd 95 840 M VE / CA 2021 44,3x VE / CA 2022 32,6x Nbr Employés 2 532 Flottant 67,8% Prochain événement sur ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. 01/12/20 Wells Fargo TMT Summit Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 466,32 $ Dernier Cours de Cloture 406,31 $ Ecart / Objectif Haut 50,1% Ecart / Objectif Moyen 14,8% Ecart / Objectif Bas -56,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Eric S. Yuan Chairman, President & Chief Executive Officer Aparna Bawa COO, Secretary & General Counsel Kelly S. Steckelberg Chief Financial Officer Harry D. Moseley Global Chief Information Officer Sunil Madan Chief Information Officer