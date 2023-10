Zoom Video Communications, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de téléconférence. Le groupe propose une plateforme de communication à distance combinant la vidéoconférence, la voix, l'audio, le partage d'écrans, les fonctionnalités du chat, etc. aussi bien sur des ordinateurs de bureau que sur des téléphones et des appareils mobiles. La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (69,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (18,4%) et Asie-Pacifique (12,5%).

Secteur Logiciels