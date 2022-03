Les contrats à terme chutent en raison de l'escalade de la crise entre la Russie et l'Ukraine

Citigroup a glissé de 1,6 % dans les échanges de prémarchés, menant les pertes parmi les grandes banques, alors que le rendement du Trésor américain à 10 ans est tombé à 1,7565, son plus bas niveau depuis le 3 janvier. [US/]

Les marchés boursiers européens ont fléchi, le pétrole est repassé au-dessus de 100 dollars le baril alors qu'une colonne de blindés russes fonçait sur la capitale ukrainienne, Kiev, mardi. Le ministre russe de la défense a déclaré que Moscou poursuivrait son opération militaire en Ukraine jusqu'à ce qu'elle atteigne ses objectifs.

Les majors pétrolières Exxon Mobil et Chevron Corp ont augmenté d'environ 0,6 % chacune en raison de la hausse des prix du pétrole. Chevron a également relevé son programme de rachat d'actions et ses prévisions de flux de trésorerie d'exploitation jusqu'en 2026. [O/R]

Les valeurs de la défense, y compris Lockheed Martin Corp, ont légèrement augmenté, s'appuyant sur un fort rallye lors de la session précédente. Les actions de Tesla Inc ont chuté de 1,3 %, ce qui en fait la plus grande baisse parmi les méga-capitalisations de croissance.

À 6 h 09 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 188 points, soit 0,56 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 26,75 points, soit 0,62 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 93 points, soit 0,65 %.

Tous les grands indices ont enregistré lundi leur deuxième mois consécutif de pertes, l'indice S&P 500 ayant perdu plus de 8 % jusqu'à présent en 2022, sa plus forte baisse sur deux mois depuis mars 2020.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de peur de Wall Bourse, s'est échangé pour la dernière fois à 31,40 après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 24 février lors de la session précédente.