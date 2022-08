Wall Street ouvre sans grand changement dans l'attente de la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sans grand changement mardi au lendemain d'une forte baisse des indices sur fond de craintes sur l'inflation et les taux d'intérêt dans l'attente de l'intervention vendredi du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 67,14 points, soit 0,2%, à 32.996,47 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,16% à 4.131,3 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,17%, soit 20,83 points, à 12.360,74.

Avant le discours de Jerome Powell vendredi à 14h00 GMT à l'occasion du Symposium annuel de Jacskon Hole, les investisseurs attendent ce mardi les chiffres des indices PMI pour le mois d'août alors que les inquiétudes sur un ralentissement de la croissance se renforcent.

"Le marché s'est trompé sur le fait que nous sommes proches d'un point de pivot concernant la Fed", a déclaré Chris Grisanti, stratège actions chez MAI Capital Management.

"Je m'attends à ce que Powell soit plus 'hawkish' (plus restrictif) que ne le prévoit le consensus actuel. Il répétera une fois de plus que leur objectif principal est de faire baisser l'inflation, il n'est pas là pour soutenir les marchés boursiers ou le marché obligataire. La baisse d'hier était le reflet de ces craintes", a-t-il ajouté.

Alors que les traders divergent sur une hausse de 50 points ou de 75 points de base des taux de la Fed en septembre, le rendement des Treasuries à dix ans continuent de monter, pesant sur les valeurs des nouvelles technologies comme Tesla, Microsoft ou Alphabet.

Dans l'actualité des entreprises, Macy's avance de 2,8%, le bénéfice trimestriel du groupe de grands magasins ayant dépassé les attentes, tandis que Zoom Video Communications chute de 12% après l'baissement de ses prévisions annuelles de bénéfice et de chiffre d'affaires dans un contexte de recul de la demande et d'intensification de la concurrence.

