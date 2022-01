Webinaire : Bien manager derrière son écran par Gaël Chatelain-Berry, créateur du concept du management bienveillant

Charlotte Nizieux janvier 19, 20224 min. de lecture

Gaël Chatelain-Berry, conférencier, écrivain, chroniqueur, podcasteur, mentor et créateur du concept du management bienveillant s'est joint à nous pour expliquer ce principe unique et comment l'appliquer dans nos propres vies

Gaël a réalisé près de 200 webinaires depuis que les confinements ont commencé, cela lui a permis de continuer à côtoyer managers et salariés durant ces périodes inédites qui ont demandé aux entreprises de se réinventer.

Durant ce webinaire, Gaël a demandé aux participants via un sondage simple grâce à la fonctionnalité de Zoom : "le monde de l'entreprise avant la pandémie c'était comment ?"

mieux pour 11 %, des participants

pareil pour 42 % d'entre eux

moins bien pour 47 %

Ce chiffre de 47 % des participants qui pensent que le monde de l'entreprise était "moins bien avant" est en phase avec les chiffres d'avant la pandémie où la France était :

n°2 mondial du burn-out (le Japon était 1er)

n°2 mondial en termes d'absentéisme avec comme cause 1ère le stress au travail

en 2017, 6 % des salariés se disaient engagés ou très engagés au travail (étude Gallup)

Avec ce nouveau monde hybride, comment faire pour optimiser la situation ?

Tout d'abord quelques bonnes habitudes à prendre :

1/ Avoir un rituel de début et de fin journée

2/ S'installer à son bureau pour démarrer sa journée de travail

3/ Faire des pauses dans la journée

Énoncées ainsi, ces habitudes semblent évidentes et pourtant nombreuses sont les personnes qui regardent leurs mails dès leur réveil, y répondent avant même d'être douchées ou travaillent déjà avant d'avoir pu prendre leur petit déjeuner.

Le trajet pour aller et rentrer du travail était un temps qui permettait de faire une coupure entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il ne faut pas occuper ce temps par du travail mais du temps pour soi et les managers doivent parler aux membres de leur équipe qui démarrent leur journée trop tôt et risquent de s'épuiser.

S'installer devant un bureau permet de ritualiser sa journée et de la démarrer formellement. Et aussi d'être mieux installé que dans son lit ou sur un canapé ce qui peut créer des douleurs et de l'inconfort.

Faire des pauses est essentiel. Des études montrent qu'il faut 15 minutes pour se concentrer pour être ensuite à 100 % mais cela ne dure qu'une heure, ensuite on retombe à 30 % en termes de performance ! Pour éviter cette baisse de concentration, il est fondamental de faire des pauses.

Un bon manager se préoccupe de ces sujets auprès de ses équipes et ils font l'effort de leur montrer qu'eux aussi adoptent ces bonnes pratiques - par exemple, un bon manager n'envoie pas de mail en dehors des heures de travail et n'y répond que lorsque tout le monde travaille.

Il faut avoir à l'esprit qu'un bon manager est une personne qui gère bien le télétravail et a pris de bonnes habitudes : ils font confiance à leurs équipes, font des pauses, organisent des réunions avec un ordre du jour et d'une durée de 30 minutes. Un bon manager sonde aussi ses équipes pour savoir ce qui les arrange en termes d'horaire de réunion, comprend si une personne n'a pas envie de mettre sa caméra pour certaines réunions, se soucie d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Un bon manager lorsqu'il organise une réunion, propose un ordre du jour en amont pour que tout le monde puisse se préparer et envoie un rapide compte-rendu par mail dans la foulée pour que chacun sache ce qu'il y a à faire. Ils mettent leur caméra et affichent une posture positive, regardent la caméra, sont bien éclairés, réalisent un sondage durant la visio s'ils veulent un avis - tous ces conseils permettent aux managers d'être convaincants et de montrer de la bienveillance à son équipe.

Pour conclure, je dirai qu'un bon manager a forcément une bonne équipe qui lui fait confiance dans cette période hybride car il leur a partagé sa vision pour une meilleure inclusivité de tous.

