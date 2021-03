ZOOM : forte hausse attendue grâce aux profits et perspectives encore plus solides que prévu

Le spécialiste de la visioconférence Zoom Communications a dévoilé des résultats et perspectives bien meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, il a généré un bénéfice net de 260,4 millions de dollars, soit 87 cents par action, contre 15,31 millions de dollars un an auparavant, soit 5 cents auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,22 dollar, soit 43 cents de mieux que le consensus Bloomberg. L'action a été multipliée par près de 5 en 2020.



Le chiffre d'affaires a flambé de 369% à 882,50 millions de dollars du fait de la demande pour ses services en raison des mesures de confinement. Le marché visait 811 millions de dollars. Sur l'année, les ventes ont bondi de 326% à 2,65 milliards de dollars.



La société revendique environ 467 100 clients employant plus de 10 personnes, ce qui représente un bond de 470%.



"Le quatrième trimestre a marqué la fin d'une année sans précédent pour Zoom. En 2021, nous avons considérablement développé notre activité pour fournir des services de communication et de collaboration essentiels à nos clients et à la communauté mondiale en réponse à la pandémie " a déclaré son fondateur et Directeur général, Eric S. Yuan.



Cette année, les revenus sont anticipés entre 3,76 et 3,78 milliard de dollars, dont de 900 à 905 millions de dollars au premier trimestre. Ils sont donc attendus en progression de 43% alors que les analystes interrogés par Bloomberg prévoient en moyenne une augmentation de 37%.



Le bénéfice par action ajusté est prévu respectivement entre 3,59 et 3,65 dollars et entre 95 et 97 cents. Le marché cible 2,97 dollars.