Zoom Video Communications : Grenoble Ecole de Management transforme son programme d'enseignement avec Zoom

Grenoble Ecole de Management transforme son programme d'enseignement avec Zoom

Charlotte Nizieux janvier 24, 20224 min. de lecture

L'école de commerce, qui figure parmi les meilleures en France, estime que la mise en place de salles hybrides avec Zoom Rooms a permis de créer une nouvelle dynamique pédagogique.

En une trentaine d'années d'existence, Grenoble Ecole de Management (GEM) s'est taillée une réputation solide au point de figurer parmi les 10 meilleures écoles de commerce en France. L'établissement compte aujourd'hui plus de 7 000 étudiants, dont 4 500 répartis entre 3 sites français et 2 500 dans des écoles et des universités à l'étranger. Elle a depuis longtemps développé une forte culture de l'innovation pédagogique notamment via GEMLABS, son laboratoire d'innovation technologique au service de la pédagogie qui avait commencé à tester Zoom avant 2020. C'est toutefois la pandémie qui a généralisé l'utilisation de ce dernier pour la mise en place de l'enseignement comodal.

Zoom équipe ainsi 45 salles de classes et amphithéâtres avec des solutions Zoom Rooms couplées à des équipements Logitech pour la captation vidéo et sonore. « Dès la reprise des cours en présentiel, nous avons compris que nous ne reviendrons jamais à un mode 100 % en présentiel, et la situation actuelle nous donne d'autant plus raison », déclare Christophe Roussy, Chef du Projet en Innovation Technologique de GEM. Si pour les cours purement online, GEM utilise d'autres solutions, Zoom s'est imposé pour l'enseignement comodal. « En réalité, nous avions même déjà utilisé des licences Zoom pendant le confinement pour les cours de langue pour son excellente qualité vidéo », explique le responsable.

C'est avant tout la solution Zoom Rooms qui a convaincu GEM de faire confiance à Zoom. « Nous avions déjà équipé deux salles avant la pandémie pour faire de la veille technologique et nous avions constaté que c'était la solution la plus appropriée pour répondre à nos besoins », raconte Christophe Roussy. Il est important de noter que ce dernier n'était pas le seul investi dans ce projet qui a été réalisé avec les équipes IT, innovations et surtout pédagogique. Et pour GEM, c'est bien l'aspect pédagogique qui a prévalu dans le choix de Zoom.

La mise en place de Zoom Rooms n'a pas seulement permis de pallier les difficultés liées à la pandémie. Elle a permis de proposer une nouvelle expérience pédagogique, aussi bien aux enseignants qu'aux étudiants. L'usage de plusieurs écrans, dont des tableaux blancs, et leur disposition dans la salle de cours, permet à tous les intervenants aussi bien ceux en présentiel qu'en distanciel de se voir et d'interagir renforçant considérablement leur intégration dans la classe . Au-delà des cours, ces salles servent également à la mise en place de réunions, d'ateliers, de Webinars et de conférences avec les solutions Zoom associées. « Nous pouvons faire comme nous voulons très simplement avec des intervenants et du public aussi bien en présence qu'à distance, et même répartis dans plusieurs salles », raconte Christophe Roussy.

Pour faciliter l'adhésion du corps enseignant, une attention particulière lors de la conception et un accompagnement techno-pédagogique spécifique ont été mis sur la facilité d'utilisation des salles GEMHyflex. Zoom est ainsi intégré directement à Office 365 permettant aux enseignants et aux élèves d'avoir toujours le bon lien dans leur agenda Outlook. Le SSO a également été déployé pour tous.

Par ailleurs, l'ensemble des systèmes de la salle s'active en branchant l'ordinateur au réseau et en appuyant sur un bouton dans la salle. GEM a par ailleurs dédié des ressources spécialement et mis en place des accompagnements pour former les enseignants et les intervenants à l'utilisation des Zoom Rooms et également pour les aider au quotidien. Un site moodle dédié de ressources en ligne et des cycles de formation ont aussi été préparés pour accompagner l'évolution des pratiques pédagogiques vers la co-modalité et s'assurer que cette transition se fasse en douceur.

« Cela fait bientôt 18 ans que l'on nous parle d'e-learning et c'est ce que nous avons réussi à mettre vraiment en place avec Zoom, et les salles GEMHyflex, non seulement on permet à des gens à distance d'être dans la même salle que leurs confrères sur place, mais nous créons une nouvelle pédagogie flexible et adaptable avec de nouveaux outils », conclut Christophe Roussy. Aujourd'hui, l'école partage même son expérience auprès d'autres écoles qui se sont montrées intéressées par la solution qu'elle a mis en place avec Zoom et ses partenaires.